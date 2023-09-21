Сезон брусники начался в Московской области

В Подмосковье начался сезон брусники, в лесах региона появились первые ягоды. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«В Подмосковье бруснику традиционного собирают на юго-востоке области на территории городских округов — Егорьевск, Коломна, Луховицы и Шатура», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Зампред уточнил, что при походе в лес за ягодами важно соблюдать правила, чтобы не заблудиться. В частности, важно взять с собой телефон, предупредить близких о том, что вы идете в лес, и запоминать ориентиры.