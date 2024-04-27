Сезон фонтанов стартовал в Подмосковье

Сезон фонтанов был открыт в Подмосковье, рассказали в Министерстве благоустройства Московской области. Сегодня в муниципалитетах начали работать 232 таких объекта.

Подготовительные работы к открытию сезона велись на протяжении месяца. Специалисты ремонтировали поврежденные объекты, прочищали или заменяли необходимые элементы, приводили в порядок насосы и чаши фонтанов.

В общей сложности в области насчитывается 240 фонтанов. Восемь из них пока еще находятся на реконструкции. Их запустят после завершения работ.

Сорок фонтанов в области установили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».