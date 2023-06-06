Сезон земляники начался в подмосковных лесах

В лесах Московской области начался сезон земляники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

В ведомстве рассказали, что плоды подмосковной дикой земляники являются довольно крупными. Эта ягода занимает первое место по содержанию кальция. В ней в сорок раз больше железа, чем в винограде.

Как отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов, в этом году ягодники зацвели на две недели раньше обычного. Это связано с устойчивой теплой погодой.

«Уже сейчас в сосновых лесах можно найти поляны поспевающих ягод», — подчеркнул Филимонов.

Он напомнил, что при нахождении в лесу необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не заблудиться. В частности, перед походом необходимо оповестить родных, взять с собой средства связи и обращать внимание на ориентиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность лесовосстановления.