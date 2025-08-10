Сгорит там, где погиб: утонувшего режиссера Бутусова кремируют в Болгарии

Юрий Бутусов, режиссёр, будет предан огню в Болгарии, где он ушел из жизни. После этого его прах будет доставлен в Санкт-Петербург, как поведал в беседе с РИА Новости Кирилл Крок, директор театра имени Вахтангова.

Напомним, сегодня стало известно, что российский режиссер Юрий Бутусов погиб в возрасте 63 лет, утонув в море на одном из пляжей в Болгарии.

«Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения», — сказал Крок.

Пока не определено, когда состоится прощание и похороны. Крок, общаясь с агентством, отметил, что Юрий Бутусов совершил серьёзную ошибку, переехав жить с семьей из России в Европу.