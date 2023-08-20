Шахматистка из ЯНАО сыграет за Кубок мира с болгарской спортсменкой

Шахматы — это не только интеллектуальная баталия, но и спортивная дуэль, где каждый ход игрока имеет значение и может привести к победе. Эта игра требует высокой концентрации и принятия важных решений на доске.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ямальская шахматистка Александра Горячкина готовится сыграть на второй финальной игре за Кубок мира против 20-летней спортсменки из Болгарии Нургюл Салимовой.

Эта встреча будет проходить в Баку и, несомненно, будет представлять огромный интерес для любителей шахмат. Молодежь в Салехарде волнуется за Александру Горячкину и поддерживает ее в этом важном матче.

В первый игровой день она сыграла вничью с Нургюл Салимовой. А это означает, что дальше борьба будет не менее напряженной и интересной.