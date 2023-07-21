Шаляпин отбил желание интима у других участников «Фабрики звезд-6»

Как сообщает портал «Дни.ру» , ходили слухи о запрете ведения половой жизни во время участия в проекте. Но что делать молодым и здоровым парням в таком случае?

Стоит отметить, что все были ясно ориентированы на свою главную цель – музыку, основной акцент делался именно на творческой деятельности, хоть и возникали мысли о психологической разгрузке в виде самоудовлетворения.

Однако поведение одного из участников проекта, Прохора Шаляпина, напрочь отбило желание этим заниматься. Дело в том, что его действия попали на камеру, запись с которой позже увидели все.

Если говорить о другом участнике, Романе Архипове, то он решил попробовать воздержаться, что, наверняка, помогло сосредоточиться на музыке и его творческих целях.