Shaman и Мизулина устроили «свадебную церемонию» с букетом на парковке

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина стали участниками импровизированной «свадебной церемонии» в Новошахтинске. Об этом сообщили авторы телеграм-канала «Свита короля», передает « Газета.ру».

По данным источника, пара посетила парковку возле ресторана быстрого питания, где подписала капот автомобиля, что фанаты восприняли как «роспись». После этого Мизулина символически бросила «букет невесты» девушкам, которые наблюдали за действием.

Событие вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи иронично отметили, что «осталось дождаться настоящей свадьбы».

Напомним, что в марте 2025 года Shaman во время концерта в «Live Арене» представил Мизулину как свою девушку и публично признался ей в симпатии. Пара регулярно появляется вместе на мероприятиях и в соцсетях, однако официально об отношениях не заявляла.

