Ежегодная посадка деревьев прошла в парке «Лосиный остров»

Ежегодная посадка деревьев прошла в национальном парке «Лосиный остров» в Мытищах. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Деревья высадили на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Это дубы и ели — они хорошо адаптированы к местным условиям, устойчивы к болезням и менее подвержены повреждению животными по сравнению с другими породами.

В сентябре в дендрарии «Лосиного острова» высадили молодые деревья плодовых пород, а также саженцы кустарников бузины и лоха узколистного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Дубрава» в Подольске.