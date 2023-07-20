SHAMAN снял клип на новую песню в зоне спецоперации

Сегодня российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил клип на свою новую песню «Мой бой», который был снят в зоне проведения спецоперации.

«Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу моего нового клипа «Мой бой», — написал он в своих соцсетях.

Клип на песню снимали в течение полугода, его героями стали местные жители, добровольцы и бойцы Армии России, медицинские работники, волонтеры и военные корреспонденты. Артист посвятил свою композицию тем, для кого профессией стал ежедневный подвиг.

«Такими я увидел жителей непокоренного Донбасса. И такой я хочу показать вам Новороссию», — прокомментировал Дронов созданное документальное видео.

Отметим, что данная песня стала второй композицией, которую он создал во время поездки в прифронтовые регионы. При этом благотворительный тур музыканта продолжается.