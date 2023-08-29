Шаманка Hristafarida раскрыла секрет популярности певицы Славы среди мужчин

Как сообщает портал «Дни.ру» , совсем недавно знаменитая артистка в одном из шоу рассказала, что вновь сошлась со своим бывшим супругом.

Певица также призналась, что Анатолий Данилицкий за два десятка лет совместной жизни делал ей 28 раз предложение руки и сердца. Но пара не торопиться вступать в брак, несмотря даже на наличие общей дочери и богатого опыта взаимоотношений.

По словам шаманки Hristafarida, у Славы довольно сильная женская энергия. А это означает, что она без проблем притягивает противоположный пол. По матрице у звезды можно проследить линию, свидетельствующую о бурных романтических приключениях. Но с такой женщиной не каждый сможет ужиться, потому что Слава является яркой натурой.