Шашлык без риска: эксперты Роскачества назвали главные признаки качественного мяса

С наступлением сезона пикников специалисты напомнили о правилах выбора и приготовления шашлыка. От качества мяса и условий хранения напрямую зависит не только вкус блюда, но и безопасность для здоровья.

Эксперты Роскачества рекомендуют отдавать предпочтение шашлыку промышленного производства с полной маркировкой. Важно, чтобы продукт был именно мясным полуфабрикатом, а состав оставался максимально простым. Особое внимание следует уделять категории мяса: наиболее качественными считаются категории А и Б, где доля мышечной ткани превышает 60%.

При покупке необходимо проверять дату изготовления — продукт должен быть максимально свежим. Если предстоит транспортировка, лучше использовать переносной холодильник. Также не рекомендуется выбирать мясо в майонезных соусах из-за повышенного риска порчи.

При самостоятельном приготовлении важно соблюдать температурный режим: сырое мясо следует хранить при 0–4 °C, а маринованное — не выше 6 °C. Это связано с быстрым размножением бактерий при повышенной температуре.

Свежесть мяса можно определить по внешнему виду и запаху. Оно должно быть упругим, без лишней влаги и посторонних ароматов. Цвет — равномерный, без потемнений, а жир — светлый и не липкий.

Шеф-повара советуют выбирать для шашлыка свиную шею, корейку, заднюю часть телятины или каре ягненка. Куски должны быть одинакового размера, чтобы мясо прожаривалось равномерно.

Маринад может быть простым: лук, соль, специи и растительное масло. При длительном мариновании лук рекомендуется убирать через несколько часов, чтобы избежать излишней кислотности.

Готовить шашлык следует на раскаленных углях без открытого пламени, переворачивая мясо минимальное количество раз. В качестве гарнира лучше выбирать свежую зелень и овощи, приготовленные на гриле.

