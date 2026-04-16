Ветер, искры и соседи: за что на самом деле штрафуют любителей шашлыков и как правильно обустроить мангальную зону

В преддверии майских праздников и открытия дачного сезона юрист Игнат Семенов в беседе с samara.aif.ru напомнил россиянам о строгих правилах установки мангалов и разведения открытого огня на загородных участках. По данным МЧС, именно нарушения этих требований чаще всего становятся причиной пожаров, а в весенне-летний период во многих регионах вводится особый противопожарный режим, ужесточающий санкции за несоблюдение норм безопасности.

Специалист подчеркнул, что минимальное расстояние от мангала до любых построек должно составлять не менее пяти метров. Если речь идет о деревянных строениях, эту дистанцию необходимо увеличить до восьми-десяти метров. Он также пояснил, что мангал нельзя размещать вплотную к забору: между жаровней и границей соседнего участка должно оставаться от трех до пяти метров, чтобы дым и искры не создавали неудобств и не угрожали чужому имуществу. При нахождении рядом леса или густого кустарника безопасное расстояние возрастает до пятнадцати метров.

Для стационарных печей и беседок с встроенными жаровнями действуют еще более жесткие нормативы — от семи до двенадцати метров до ближайшего жилого дома. Юрист отдельно отметил, что при введении особого противопожарного режима использование даже обычного мангала может быть полностью запрещено.

Эксперт также дал рекомендации по правильной организации мангальной зоны. Устанавливать жаровню необходимо исключительно на негорючем основании — бетоне, плитке или металлическом листе. Категорически запрещено размещать мангал на траве, деревянных настилах или под кронами деревьев. Вокруг очага следует расчистить территорию радиусом не менее двух метров, убрав с нее сухую листву, ветки, мусор и любые легковоспламеняющиеся материалы. В непосредственной близости обязательно должны находиться средства пожаротушения: ведро с водой, огнетушитель, лопата или ящик с песком.

По словам юриста, оптимальным местом для мангала является открытый участок на ровной бетонной или плиточной площадке, расположенный вдали от окон и зон отдыха соседей. При планировании места стоит учитывать направление ветра, чтобы дым не доставлял неудобств окружающим. Семенов также предупредил, что жарить шашлык в ветреную погоду крайне опасно. По нормативам МЧС, при скорости ветра свыше пяти метров в секунду пользоваться открытым огнем запрещено, а для мангалов с крышкой допустимый порог составляет десять метров в секунду. В сухую и жаркую погоду риск возгорания возрастает многократно.

Что касается финансовой ответственности, то в 2026 году за неправильное размещение мангала предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима сумма возрастает до 16 тысяч. Если же по вине владельца мангала произойдет пожар, ему придется компенсировать ущерб, размер которого может достигать полумиллиона рублей. При серьезных последствиях, включая уничтожение лесных насаждений или гибель людей, наступает уголовная ответственность по статьям 168, 219 и 261 УК РФ, предусматривающим крупные штрафы, ограничение свободы либо реальный срок лишения свободы.