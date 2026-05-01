«Смертельная дискотека». В Индии 140 кур погибли из-за громкой музыки свадебного кортежа

На птицеферме в индийском штате Уттар-Прадеш 140 кур погибли после того, как мимо нее проехала свадебная колонна с оглушительной музыкой. Владелец хозяйства обратился с заявлением в полицию. Об этом проинформировало издание NDTV.

Случай произошел в округе Султанпур в ночь на 26 апреля. Свадебное шествие следовало из населенного пункта Рам-Бхадра-Пурва в район Кудвар. В составе процессии был диджей, который включил свою аппаратуру на полную мощность.

В поданной в полицию жалобе говорилось: «Шум был таким сильным, что куры испугались и погибли».

Сабир Али, владелец фермы Sabir Ali Poultry Farm, сообщил, что примерно в 21:30 свадебный кортеж проходил мимо его хозяйства. Невыносимая громкость звука привела птиц в ужас. Куры не выдержали этого шума, в результате чего 140 особей погибли. Во вторник вечером полиция возбудила уголовное дело против диджея по имени Кави Ядава из Парсипура. Правоохранители выясняют, не превышал ли уровень воспроизводимой музыки разрешенные нормы. Также ведется изучение всей хронологии произошедшего, чтобы определить, действительно ли звуковое воздействие стало причиной гибели птиц.

