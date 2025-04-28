Шатура лидирует в сфере беспилотных технологий: команда шатурской школы стала лучшей на «IT-Мещере»

В минувшие выходные в Подмосковье состоялся региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера», ставший ярким событием для юных инженеров и пилотов из разных городов. Местом проведения масштабного мероприятия стала четвертая школа в Шатуре, что подчеркивает растущую популярность и развитие технологий беспилотного транспорта в Шатурском округе. В соревнованиях приняли участие команды из Шатуры, Домодедово и Электростали, представившие свои инновационные разработки и навыки управления.

Соревнования включали в себя захватывающие этапы, на которых участники демонстрировали мастерство управления радиоуправляемыми моделями и дронами. Ребятам предстояло безупречно пройти сложные полосы препятствий как на земле, так и в воздухе. Особое внимание уделялось навыкам пилотирования в различных режимах: в симуляторах, визуальном полете и, конечно, в формате FPV. Шатурские участники, вдохновленные поддержкой местного сообщества, продемонстрировали выдающийся уровень подготовки.

Фестиваль не ограничивался только соревнованиями — школьники представили свои уникальные проекты. Команда из Шатуры поразила всех, создав инновационного дрона-мусорщика, способного эффективно очищать территории. Школьник из Электростали продемонстрировал изобретение для очистки водоемов, что также свидетельствует о высоком уровне инженерной мысли среди молодежи региона.

В четвертой школе Шатуры занятия по беспилотным системам проводятся с сентября этого года. Кружок, возглавляемый молодым и талантливым педагогом дополнительного образования Максимом Растрыгиным, быстро стал популярным среди шатурских школьников. За короткий срок была сформирована команда, которая достойно представила школу и город Шатуру на первом фестивале беспилотных систем.

Итоги соревнований оказались впечатляющими: команда из Электростали завоевала бронзовые медали, представители Домодедово заняли второе место, а триумфаторами фестиваля стали пилоты из Шатуры, продемонстрировавшие блестящее мастерство и стратегическое мышление. Победа шатурской команды — гордость для всех жителей Шатуры.

Обучение юных жителей Подмосковья в сфере беспилотных технологий — стратегически важное направление развития региона. Гражданские беспилотные летательные аппараты находят все более широкое применение в различных областях: от сельского и лесного хозяйства до мониторинга удаленных территорий и доставки грузов. Шатурские школьники, активно вовлеченные в этот процесс, становятся частью будущего, в котором технологии беспилотных систем играют ключевую роль. Весь цикл создания и использования передовых дронов, от проектирования и производства до эксплуатации и подготовки квалифицированных специалистов, реализуется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», обеспечивая прорыв в этой перспективной отрасли. Шатура и ее школьники активно вовлечены в этот процесс, способствуя развитию шатурских талантов и укреплению позиций округа в сфере инноваций.