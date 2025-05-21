Шатура отметилась на областном туристском слете бронзовой медалью

В минувшие выходные в Подмосковье состоялся областной спортивно-туристский слет педагогов «Профсоюзная маевка-2025», посвященный Году трудовой доблести под девизом «Все для Победы».

Организаторы выбрали для мероприятия слоган: «Помня прошлое — строим будущее», что подчеркивало важность сохранения исторической памяти и стремление к прогрессу.

В этом масштабном мероприятии приняли участие 15 команд, представляющих различные города Московской области. Участники продемонстрировали мастерство в области туристической кулинарии, умение быстро и надежно вязать туристические узлы и, конечно же, навыки ориентирования на местности. Слет был насыщен разнообразными испытаниями, включающими в себя и традиционную туристическую полосу препятствий, и сложные задания по спортивному ориентированию в настоящем лабиринте, и творческое задание на создание визитной карточки команды. Не обошлось и без организации бивуака, а кульминацией стал трогательный концерт песен Победы.

«Наша команда, представлявшая Шатуру, приняла участие во всех этапах соревнований и добилась впечатляющих результатов! Мы были признаны лучшими в номинациях «Туристская кухня», «Вязка туристских узлов» и в конкурсе «Песни Победы», победители которого определялись путем открытого голосования всех участников слета. Также мы завоевали второе место в конкурсе организации бивуака», – поделился радостью Иван Сапрыкин, учитель физкультуры шатурской школы №4.

Он подчеркнул, что успех стал возможен благодаря кропотливой подготовке и сплоченности шатурских спортсменов.

В итоге, благодаря слаженной работе и выдающимся результатам, команда из Шатуры заняла почетное третье место в общем командном зачете. Это значимая победа для шатурских спортсменов и всего округа.Победа подчеркивает высокий уровень подготовки педагогов из Шатуры и является предметом гордости для всех шатурских жителей.