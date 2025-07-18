Шатурская больница пополнила парк оборудования современным рентгеновским аппаратом

В Шатурской больнице успешно установлен и введен в эксплуатацию еще один передвижной рентгеновский аппарат С-образной конструкции.

Новое медицинское оборудование стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительность и качество жизни» и инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Приобретение этого аппарата позволит специалистам Шатурской больницы получать изображения анатомических структур в режиме реального времени, что существенно повысит эффективность и точность хирургических вмешательств.

«Это имеет огромное значение при проведении сложных процедур, например операций на суставах или позвоночнике. Благодаря визуализации, осуществляемой в процессе операции, сводится к минимуму вероятность повреждения окружающих органов и тканей. Хирурги получают возможность более безопасно ориентироваться в сложных анатомических областях», — подчеркнул главный врач Шатурской больницы Алихан Гарунов.

Стоит отметить, что в 2019 году в больнице уже был установлен первый рентгеновский аппарат С-образной формы, который успешно функционирует в травматологическом отделении. С его помощью проводятся малоинвазивные операции, например при переломах голени или плечевой кости. Специалисты отмечают, что теперь нет необходимости тратить время на проявление снимков, так как вся процедура проходит под пристальным контролем современного оборудования с трансляцией изображения на экран.