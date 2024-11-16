Шатурские боксеры в очередной раз вернулись с победой
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Спортсмены из городского округа Шатура добавили в копилку своих достижений очередную победу. В этот раз лучшими они стали на областном Турнире юных боксеров в Рязанской области.
Состязания с патриотическим названием «Za Победу» развернулись в городе Сасово Рязанской области. Мероприятие посвятили памяти Эльвина Мамедова — кавалера ордена Мужества, лейтенанта гвардии и талантливого боксера.
За звание лучших на ринге сразились сильнейшие участники из разных регионов России. Каждый спортсмен старался побороть соперника, доказать силу и мастерство, достигнутые путем упорных тренировок.
Лучше всех справились боксеры из МАУ ДО «СШ Шатура». Семь спортсменов блестяще выступили в различных весовых категориях и взяли престижные награды.
Так, золотые медали завоевали Арзамазова Анфиса и Максягин Милан, а «серебро» забрали Кащук Сергей, Стопкин Арсений и Обмелюхин Георгий. Тройку лучших замкнули Назаров Роман и Беделбаев Нурмухаммед, выступившие достойно и получившие за это бронзовые награды.
Шатурским боксерам и их наставникам выразили большую благодарность за участие и победу, а также пожелали дальнейших спортивных успехов.