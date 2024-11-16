Шатурские боксеры в очередной раз вернулись с победой

Спортсмены из городского округа Шатура добавили в копилку своих достижений очередную победу. В этот раз лучшими они стали на областном Турнире юных боксеров в Рязанской области.

Состязания с патриотическим названием «Za Победу» развернулись в городе Сасово Рязанской области. Мероприятие посвятили памяти Эльвина Мамедова — кавалера ордена Мужества, лейтенанта гвардии и талантливого боксера.

За звание лучших на ринге сразились сильнейшие участники из разных регионов России. Каждый спортсмен старался побороть соперника, доказать силу и мастерство, достигнутые путем упорных тренировок.

Лучше всех справились боксеры из МАУ ДО «СШ Шатура». Семь спортсменов блестяще выступили в различных весовых категориях и взяли престижные награды.

Так, золотые медали завоевали Арзамазова Анфиса и Максягин Милан, а «серебро» забрали Кащук Сергей, Стопкин Арсений и Обмелюхин Георгий. Тройку лучших замкнули Назаров Роман и Беделбаев Нурмухаммед, выступившие достойно и получившие за это бронзовые награды.

Шатурским боксерам и их наставникам выразили большую благодарность за участие и победу, а также пожелали дальнейших спортивных успехов.