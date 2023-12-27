Шеф-повар Сидор пояснил, почему фрукты не следует хранить в холодильнике

Перед новогодними каникулами многие делают запас овощей и фруктов. Шеф-повар одного из ресторанов Денис Сидоркин пояснил, каким образом следует хранить фрукты. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, не следует лишь в прохладном месте хранить ананас, бананы и авокадо, они должны находиться при комнатной температуре в тёмном месте в какой-нибудь коробке.

Эксперт подчеркнул, что идеальным местом для хранения фруктов является подоконник, а все тропические фрукты не стоит складывать в холодильник.