Шея под ударом: чем грозит любимая привычка засыпать не в кровати

Специалисты по сну предупреждают: привычка засыпать на диване вместо того, чтобы перебираться в спальню, способна нанести вред организму. Медики Саема Тахир и Энни Миллер в беседе с HuffPost детально описали последствия такого, казалось бы, невинного поведения, передает Лента.ру.

По словам сомнолога Тахир, основная проблема кроется в нефизиологичном положении тела. Диван редко обеспечивает правильную поддержку позвоночнику, что провоцирует напряжение в области спины и шеи. Результатом становится поверхностный, прерывистый сон, не дающий полноценного отдыха. Даже если мягкая мебель кажется уютной, систематическое засыпание на ней сбивает внутренние биоритмы и мешает восстановлению.

Терапевт Миллер добавила, что условия в гостиной обычно далеки от идеальных. Лишний свет от окон или бытовой техники, а также посторонние шумы дополнительно ухудшают качество отдыха. Тем не менее, медики успокаивают: даже сбитый режим можно наладить.

Тахир рекомендует простой, но действенный метод. Если человек уже уснул на диване, после пробуждения необходимо незамедлительно переместиться в спальню и лечь в кровать. Такая последовательность действий, по мнению врача, постепенно переучит мозг, и он вновь начнет ассоциировать место для сна именно со спальней.