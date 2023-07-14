Шесть аварийных зданий снесут в нескольких округах Подмосковья в ближайшее время

Министерство имущественных отношений Подмосковья приняло решение о сносе шести объектов недвижимости, находящихся в областной собственности.

Как отметила глава Минимущества Наталья Адигамова, слова которой приводит пресс-служба ведомства, объекты расположены в пяти городских округах: Люберцы, Можайск, Домодедово, Лыткарино и Орехово-Зуево. Здания, по ее словам, представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей. Демонтаж начнется в ближайшее время.

Министр подчеркнула, что в рамках поручения губернатора Андрея Воробьева в регионе ведется непрерывная работа по выявлению и ликвидации аварийных зданий и объектов незавершенного строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в области работе по ликвидации недостроев.