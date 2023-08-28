Шесть детей попали в больницу после ДТП в Новой Москве

По данным издания, водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и протаранила фонарный столб. В машине было шесть детей, их госпитализировали.

На данный момент также уточняется, что водитель минивэна не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.