Шесть детей попали в больницу после ДТП в Новой Москве
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
Днем понедельника, 28 августа, серьезное ДТП с участием минивэна Toyota Isis случилось в Новой Москве. Подробности привел ТАСС.
По данным издания, водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и протаранила фонарный столб. В машине было шесть детей, их госпитализировали.
На данный момент также уточняется, что водитель минивэна не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.