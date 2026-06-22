В Красноярском крае суд вынес приговор по делу о подготовке нападения на школу

Суд признал жительницу Красноярского края виновной в подготовке нападения на школу. Ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд, пишет Газета.ру.

В Красноярском крае суд вынес приговор жительнице региона, признанной виновной в подготовке нападения на школу. Решение принял 2-й Восточный окружной военный суд.

Обстоятельства дела

По материалам суда, девушка планировала совершить противоправные действия в феврале текущего года. Она разрабатывала маршрут передвижения по зданию школы и подготавливала необходимые предметы для реализации своего замысла.

Сообщается, что она приобрела элементы амуниции, а часть боеприпасов ей должен был передать человек, с которым она обсуждала свои планы в мессенджере. Также отмечается, что девушка посещала стрелковый клуб, где получила базовые навыки обращения с оружием.

Пресечение действий

Реализовать задуманное она не успела — ее деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим преступление не было доведено до конца.

Приговор суда

Суд квалифицировал действия как приготовление к террористическому акту. По итогам рассмотрения дела ей назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.