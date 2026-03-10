Шесть выходных за месяц: как отдыхаем на майские праздники в 2026

Правительство утвердило график отдыха на майские праздники: два трехдневных блока и сокращенные предпраздничные дни. Об этом пишет РГ.

Производственный календарь, опубликованный на сайте российского правительства, определил расписание выходных дней на май. Жителей страны ожидают шесть нерабочих дней, разделенных на два периода.

Первый блок приурочен к Празднику Весны и Труда. Отдых продлится три дня подряд: с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая включительно. После этого граждан ждет короткая рабочая неделя.

Второй этап выходных связан с Днем Победы. Он также составит три дня и захватит субботу 9 мая, воскресенье 10 мая и понедельник 11 мая.

Таким образом, после трудовой недели в конце апреля россияне получат возможность отдохнуть три дня, затем вернуться к работе на пять дней и снова уйти на длинные выходные. Перед каждым праздничным блоком предусмотрено сокращение рабочего времени на один час. Тридцатое апреля станет укороченным рабочим днем перед Первомаем, а восьмое мая — предшествующим Дню Победы.