Шестилетнего малыша придавило насмерть в Нижнем Новгороде обломками заброшенного гаража

Фото: [Медиасток.рф]

В Нижнем Новгороде произошло трагическое происшествие: в результате обрушения стены заброшенного гаража погиб шестилетний мальчик. Об этом информирует региональное управление МЧС.

По информации, полученной от оперативных служб, инцидент случился в Автозаводском районе на улице Раевского в субботу вечером, 9 августа.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

Сотрудники экстренных служб смогли извлечь тело ребёнка из-под обломков.

В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

