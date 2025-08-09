Шестилетнего малыша придавило насмерть в Нижнем Новгороде обломками заброшенного гаража
Шестилетнего малыша придавило насмерть в Нижнем Новгороде обломками гаража
Фото: [Медиасток.рф]
В Нижнем Новгороде произошло трагическое происшествие: в результате обрушения стены заброшенного гаража погиб шестилетний мальчик. Об этом информирует региональное управление МЧС.
По информации, полученной от оперативных служб, инцидент случился в Автозаводском районе на улице Раевского в субботу вечером, 9 августа.
«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о несчастном случае в Автозаводском районе. На улице Раевского отец с сыном шли мимо заброшенных гаражей. Внезапно здание рухнуло и завалило 6-летнего мальчика», — говорится в сообщении.
Сотрудники экстренных служб смогли извлечь тело ребёнка из-под обломков.
В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.