Школа из Коломны представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе

Имидж учебного заведения, развитая инфраструктура, дополнительные образовательные программы, а также достижения как учеников, так и преподавателей в конкурсах и выставках — по этим и другим аспектам школа № 16 городского округа Коломна признана победителем регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2023».

Конкурс ежегодный, за высокое звание лучшего учебного заведения страны, которое предоставляет всем детям равные возможности получить хорошее образование и приобрести полезные навыки, будут бороться школы со всей России.

Перед финальными состязаниями в школе рассказали, что более 20% учеников школы № 16 имеют особые образовательные потребности. Для них разработали специальные адаптационные программы. Также действуют спортивные секции, школьный театр, творческие кружки. Чтобы ребятам было проще вливаться в образовательный процесс, организована предшкольная подготовка для детей с нарушением зрения.