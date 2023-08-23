Школа из Талдомского городского округа вошла в топ-10 в Подмосковье

В десятку лучших школ Московской области попала Запрудненская гимназия в Талдомском городском округе.

Глава муниципалитета Юрий Крупенин подчеркнул, что гимназия много лет находится в «зеленой зоне» областного рейтинга учебных заведений и демонстрирует достойные результаты работы. А новое достижение стало настоящим прорывом.

От всей души поздравляем педагогический коллектив Запрудненской гимназии и лично Елену Борисовну Грибанову с заслуженной победой! – говорит глава Талдомского городского округа.

Добиться этого удалось, благодаря грамотной работе руководства и всего педагогического коллектива. Директор, в свою очередь, проявила себя как отличный стратег, организатор и наставник, автор идей, успешно воплощающий их в жизнь.

Глава Талдомского городского округа отметил ежедневную созидательную работу учителей и отметил, что она заслуживает глубокого уважения.