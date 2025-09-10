Школа межэтнической журналистики объявила о наборе студентов

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил о наборе студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов страны.

Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2025 году в проекте будут работать не менее 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов России. Занятия бесплатны для слушателей. Предусмотрен конкурсный отбор. Приоритет отдается тем, кто уже работает в СМИ, учится на «журналистике» и смежных направлениях, ведет собственный блог.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо с 1 по 20 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование — очное или онлайн.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научатся работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном — прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия будут идти осенью-зимой 2025 года.