«Школа профориентации для родителей» заработала в Подмосковье

Новый семейный проект «Школа профориентации для родителей» заработал в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Проект реализует кадровый центр региона. Его цель — помочь детям и родителям с профессиональной ориентацией, оказать поддержку в поиске профессии мечты и развитии карьеры.

«Такой проект помогает родителям выстроить отношения и направить ребенка в правильном направлении — тестовые занятия, профориентации с выездом на предприятия и в компании, занятия с психологами», - пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее проект апробировали в онлайн-формате, теперь проводятся очные занятия. Первое прошло в школе №8 в Домодедово. В уроке приняли участие двенадцать команд по два человека в каждой. В целом программа рассчитана на три месяца, восемь занятий и три уровня мастерства.