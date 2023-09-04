Школе в подмосковной Балашихе присвоили имя Героя России
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В микрорайоне Заря (городской округ Балашиха) состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в школе № 15 Герою России, вице-адмиралу Алексею Буриличеву (1958 – 2020). Теперь учебное заведение будет носить его имя.
Жизнь Алексея Буриличева была тесно связана с Зарей. Здесь он окончил среднюю школу, отсюда ушел на службу в военно-морской флот. Получил отличное образование, получил направление на Северный флот, на подводной лодке прошел путь от штурмана до капитана. Руководимая Буриличевым субмарина по праву считалась одной из самых лучших. Не раз экипажу доверялись самые сложные поручения. Звание Героя России Алексею Буриличеву было присвоено в 1996 году за выполнение задания с риском для жизни. В перечне высоких правительственных наград есть также орден Красной Звезды и три ордена Мужества. Это был поистине уникальный командир.
На открытии мемориальной доски присутствовали глава Балашихи, Сергей Юров, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев, активисты-общественники и родные героя.
«Мы присутствуем на значимом мероприятии, открываем памятную доску Герою России, который учился здесь, в школе № 15. Вся его жизнь была связана со служением стране. В это непростое время для нас важной задачей является чтить наших героев, рассказывать ребятам об их подвигах. Увековечиваем память тех, кто защищает нашу свободу и независимость. Мой отец тоже служил на северном флоте и лично знал Алексея Витальевича. Он был строгим, но справедливым, это важное свойство для руководителя, и для настоящего героя», — сказал Сергей Юров.