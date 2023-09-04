Школе в подмосковной Балашихе присвоили имя Героя России

«Мы присутствуем на значимом мероприятии, открываем памятную доску Герою России, который учился здесь, в школе № 15. Вся его жизнь была связана со служением стране. В это непростое время для нас важной задачей является чтить наших героев, рассказывать ребятам об их подвигах. Увековечиваем память тех, кто защищает нашу свободу и независимость. Мой отец тоже служил на северном флоте и лично знал Алексея Витальевича. Он был строгим, но справедливым, это важное свойство для руководителя, и для настоящего героя», — сказал Сергей Юров.