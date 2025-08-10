Школьник из Подмосковья подарил свой мотоцикл бойцам СВО

Трогательная история проявления патриотизма пришла из подмосковных Бронниц, где местный подросток добровольно передал свой мотоцикл для нужд участников специальной военной операции (СВО). Об этом благородном поступке рассказал военкор Андрей Медведев.

На кадрах, опубликованных журналистом, школьник объяснил свое решение искренним желанием помочь защитникам Родины.

Ответ не заставил себя долго ждать, и представитель одного из подразделений Министерства обороны РФ записал специальное обращение к подростку, пообещав, что его мотоцикл будет передан достойному бойцу.

Кроме того, в знак благодарности юному герою вручат памятный подарок — каску с шевронами и подписями командиров.

Интересно, что мотоциклы действительно играют важную роль в зоне СВО. Ранее в сети появились кадры так называемого «антидронового мотоцикла» — модернизированного «Днепра», оснащенного турелью с шестью автоматами Калашникова.

Ранее сообщалось, что в Подольске собрали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО.