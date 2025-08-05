Очередная партия гуманитарной помощи отправится из Подольска в зону проведения СВО
В Подольске собрали очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Груз был собран в волонтерском центре и передан жене одного из военнослужащих.
В Подмосковье бойцы СВО и их семьи могут получить почти 30 региональных мер поддержки, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В посылке из Подольска — шуроповерты, лопаты, молотки, предметы первой необходимости и медикаменты. Партия будет отправлена на Запорожское направление.
Ранее губернатор Андрей Воробьев передал военнослужащим автомобили с ручным управлением.