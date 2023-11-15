Московский школьник выпил лимонад от блогера Влада Бумаги и чуть не отправился на тот свет с отравлением

Как передает SHOT, инцидент с отравлением произошел в одной из московских школ в Левобережном районе столицы. 12-летний ученик прикупил на перекус на перемене в школьной столовой чайный напиток Lava Lava. Как оказалось, делать этого не стоило.

Отмечается, что буквально через несколько глотков ребенку стало резко плохо. Персонал учебного заведения вызвал на место медиков. Врачи диагностировали у школьника сильное отравление.

«Учителя позвонили в экстренные службы. Когда подростку оказали первую помощь, он рассказал, что перед этим купил , немного выпил, а потом его резко начало тошнить», - приводится в публикации.

После того, как школьника отказали медики, мать забрала еле живого ребенка домой, отказавшись от его дальнейшей госпитализации.

В настоящее время администрацией школы совместно с комбинатом питания инициирована служебная проверка по факту отравления ребенка.А рекламируемый блогером Владом Бумагой чай Lava Lava отправлен на экспертизу.