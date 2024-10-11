Школьникам из Можайска на «Культканикулах» раскрыли секрет приготовления шарлотки

В Можайском КДЦ для школьников провели мастер-класс «Осенний десерт», во время которого обучили секретам приготовления шарлотки.

Опытные мастера Алина, Илья и Ольга инструктировали ребят и помогали им на каждом этапе приготовления традиционного для осени десерта. Они показали ребятам, каким интересным и необычным может быть мир кондитеров.

Ребятам рассказали, что секрет вкусной шарлотки заключается в правильном соотношении и сочетании ингредиентов. Пока ароматный яблочный пирог выпекался, школьники с пользой использовали время. Им предложили принять участие в интересных играх и потанцевать под современные хиты.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

Старания ребят не прошли незаметно. Приготовленный ими пирог получился вкусным и красивым. В дегустации принимал участие каждый, кто в это время находился в Можайском КДЦ.

Напомним, что в рамках проекта «Культканикулы» в Можайском культурно-досуговом центре для школьников проводят разноформатные мероприятия, в частности, мастер-классы, концерты и квесты.