Школьникам Наро-Фоминска раскрыли секреты успеха на ЕГЭ во время акции «Сто баллов для победы»

В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 3 прошла акция «Сто баллов для победы», где выпускники прошлых лет, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, поделились своим опытом. Это помогло ученикам снять психологическое напряжение и замотивировать себя на успех перед важными экзаменами.

Акция в поддержку детей перед Едиными государственными экзаменами в Наро-Фоминске прошла в двух форматах: очном и в режиме онлайн. Это позволило присоединиться к беседе всем желающим, кто готовится к сдаче ЕГЭ.

Выпускники-стобалльники рассказали про свой опыт подготовки и прохождения порогов на тестировании, а также поделились секретами о том, как достичь максимального результата.

Велись разговоры о планировании, снятии стресса, организации подготовки и других нюансах, которые помогут детям успешно пройти выпускные экзамены.

Одиннадцатиклассники получили много ценной информации, а также поддержку, которая так важна для их мотивации и веры в собственные силы.

«Нет сомнений, что очень многие из ребят уже в следующем году будут делиться со следующим поколением выпускников своими секретами успеха», — прокомментировала итоги мероприятия заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

Отметим, что акция «100 баллов для Победы» — ежегодная. Ее проводят по всей стране, включая и Московскую область.