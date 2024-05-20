Школьникам Наро-Фоминска раскрыли секреты успеха на ЕГЭ во время акции «Сто баллов для победы»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Наро-Фоминска]
В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе № 3 прошла акция «Сто баллов для победы», где выпускники прошлых лет, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, поделились своим опытом. Это помогло ученикам снять психологическое напряжение и замотивировать себя на успех перед важными экзаменами.
Акция в поддержку детей перед Едиными государственными экзаменами в Наро-Фоминске прошла в двух форматах: очном и в режиме онлайн. Это позволило присоединиться к беседе всем желающим, кто готовится к сдаче ЕГЭ.
Выпускники-стобалльники рассказали про свой опыт подготовки и прохождения порогов на тестировании, а также поделились секретами о том, как достичь максимального результата.
Велись разговоры о планировании, снятии стресса, организации подготовки и других нюансах, которые помогут детям успешно пройти выпускные экзамены.
Одиннадцатиклассники получили много ценной информации, а также поддержку, которая так важна для их мотивации и веры в собственные силы.
«Нет сомнений, что очень многие из ребят уже в следующем году будут делиться со следующим поколением выпускников своими секретами успеха», — прокомментировала итоги мероприятия заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.
Отметим, что акция «100 баллов для Победы» — ежегодная. Ее проводят по всей стране, включая и Московскую область.