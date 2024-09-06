Школьники Фрязино посетили выставку картин «Отражение»

В роли экскурсовода выступила методист Е. В. Носикова. На выставке представлены работы учителей и учеников Центра детского творчества, который функционирует в городе Фрязино. По завершению мероприятия учеников 2 класса гимназии муниципалитета пригласили на вернисаж детских рисунков, которые посвящены Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В память о жертвах террористов объявили минуту молчания.

В Центральной библиотеке города Фрязино в настоящее время также проходит выставка полотен местного художника Игоря Машина, с работами которого не раз знакомились жители Москвы и Подмосковья на различных экспозициях. Игорь неоднократно представлял работы в залах на Кузнецком мосту, МОСХ, галерее «МАРС» и Щелковском краеведческом музее.

Работы художника переполнены любовью к родному городу и природе. На полотнах оживают фрязинские улочки ночного города, пригородные окрестности лесного массива. Выставка завершится 13 сентября. Вход свободный. Возрастные ограничения отсутствуют.