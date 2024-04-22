Школьники и студенты Подмосковья все еще могут принять участие в конкурсе «Юный архивист»

В Подмосковье продлили прием заявок на юбилейный конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, заявки будут приниматься до конца июня текущего года. Целью данного конкурса является способствование воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости за Родину и любви к своей стране у молодого поколения.

Все конкурсные работы принимаются в электронном виде. Чтобы поучаствовать, надо просто направить анкету на электронную почту. Форма заявки и требования к участникам есть на сайте ведомства. Конкурс будет проходит в несколько этапов: отбор заявок, оценка жюри, подведение итогов.