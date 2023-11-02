Школьники из Долгопрудного познакомились с работой омбудсмена по правам человека Ириной Фаевской
Фото: [Мухаммад Ашуров]
В рамках правового просвещения молодежи школьники из Долгопрудного узнали о деятельности подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека по Московской области.
Отмечается, что сотрудник аппарата Уполномоченного рассказала о правах и обязанностях гражданина, о том, как действовать, если права человека нарушены и как можно обратиться к омбудсмену. Ребятам также рассказали о работе Молодежного совета при Уполномоченном.
«Это наша не первая встреча с молодежью. Я или мои сотрудники рассказываем о нашей деятельности. Ребята узнают о том, что нужно делать, если права человека нарушены», — рассказала Ирина Фаевская.
Известно, что после данной встречи ребята посмотрели спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».