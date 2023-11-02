Школьники из Долгопрудного познакомились с работой омбудсмена по правам человека Ириной Фаевской

В рамках правового просвещения молодежи школьники из Долгопрудного узнали о деятельности подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека по Московской области.

Отмечается, что сотрудник аппарата Уполномоченного рассказала о правах и обязанностях гражданина, о том, как действовать, если права человека нарушены и как можно обратиться к омбудсмену. Ребятам также рассказали о работе Молодежного совета при Уполномоченном.