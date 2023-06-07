Школьники из Городского округа Пушкинский выиграли престижную конференцию исследовательских работ

Ребята из Городского округа Пушкинский на днях успешно выступили на II Открытой конференции проектных и исследовательских работ. Школьники заняли там второе место. Конференция носила название «Юные географы, краеведы и путешественники».

Городской округ Пушкинский на мероприятии представили ученики местной школы №1. Они показали итоги своей очередной экспедиции на Белое море. Дело в том, что подростки состоят в местном клубе «Наша Арктика». Это объединение с 2016 года проводит различные вылазки.

Работа ребят из Пушкино была высоко оценена жюри конференции. Школьники были благодарны награде, а сейчас они уже готовятся к новому сезону путешествий.

Отметим, что прошла конференция в столице. Участие в ней приняли ученики из самых разных уголков нашей страны. В общей сложности прозвучало более 100 докладов.

Лучшие работы, в том числе и труд учеников из Городского округа Пушкинский, теперь напечатают в сборнике РГО и журнале «Юный краевед».