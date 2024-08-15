Школьники из Химок написали более семи тысяч писем бойцам СВО

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Учащиеся школ Химок с начала текущего года написали свыше семи тысяч писем военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

«Письма, предметы первой необходимости, гуманитарная помощь помогают участникам специальной военной операции почувствовать частичку родного дома», — отметила лидер Движения общественной поддержки муниципалитета Ольга Кириллова.

Все письма от ребят уже были доставлены волонтерами на передовую.

Из городского округа было отправлено более трехсот тонн гуманитарного груза для бойцов СВО и жителей ЛДНР.