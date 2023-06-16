Школьники из Химок собрали робота для навигации на воде

Учащиеся в Центре молодежного инновационного творчества «Бином Ньютона» одержали победу в московской олимпиаде по робототехнике. Школьники показали робота-лоцмана, собранного для выполнения задач на водном пространстве.

Робот призван улучшить качество навигаций в морских условиях, особенно в холодные сезоны. На предстоящем этапе воспитанники центра покажут свое творение на Всероссийской олимпиаде.

Руководитель центра Михаил Шевченко рассказал, что разработка имеет потенциал для реального применения и имеет возможность привнести большой вклад в развитие сферы.

Центр «Бином Ньюьтона» работает в формате научных лабораторий и помогает развить техническое мышление у детей. Маленькие изобретатели уже несколько лет демонстрируют впечатляющие результаты на разных конкурсах. Они уже успели завоевать призерство Кубка губернатора Московской области по робототехнике, Турнира двух столиц Петербурга и соревнований WRO Friendship Invitational.

В следующем году в Химках будет открыт центр цифрового образования «IT-куб». В центре юных изобретателей будут учить созданию мобильных приложений, технологий виртуальной и дополненной реальности и роботов. Знания помогут школьникам определиться с будущей профессией, поступить в ВУЗ и стать специалистами.