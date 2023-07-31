Школьники из Ямала заняли 4-ое место на чемпионате мира по робототехнике в Индии

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , команда получила особое признание в номинации под названием «Инновационный проект». Подросткам не доставало всего пару очков для того, чтоб стать призерами.

Команда STT_Team из Губкинского продемонстрировала высокий уровень компетенции и таланта в сфере инновационных проектов, побывав на чемпионате мира по робототехнике Technoxian 7.0 в Нью-Дели.

Судьи отметили то, насколько уникален их проект, а также оценили качество его реализации. Информацией об этом поделился Центр выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО.

Более того, инвесторы и специалисты в области оптических систем предложили ямальским школьникам дальнейшее продвижение и развитие проекта. Помимо этого, ребятам удалось завязать множество интересных знакомств.