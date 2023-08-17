Школьники из Подмосковья могут зарегистрироваться на образовательную программу «Взлет» по биологии

Школьники из Московской области могут пройти регистрацию для участия в сентябрьской образовательной программы по биологии, которую проведет Образовательный центр «Взлет», сообщили в областном Минобразования. Регистрация завершится в конце этой недели.

В сообщении уточнили, что обучение пройдет в очном формате на базе гимназии им. Примакова. В нем смогут принять участие ученики девятых классов, у которых есть высокие достижения по биологии в олимпиадах различного уровня. Подать заявку можно здесь.

«Образовательная программа направлена на выявление талантливых обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей, повышение общекультурного и образовательного уровней. Программа включает в себя теоретические и практические занятия по профильному предмету, тестовые задания, лекции и семинары. Кандидаты на участие в программе проходят конкурсный отбор», — добавили в Минобразования региона.

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