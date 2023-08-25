Школьники из Подмосковья смогут проверить знания на национальной технологической олимпиаде
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Подмосковных школьников пригласили к участию в национальной технологической олимпиаде Junior.
Соревнования пройдут по шести сферам в области современных технологий. Участникам будут доступны бесплатные курсы и материалы для самостоятельной подготовки, сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Участниками олимпиады могут стать школьники с пятого по седьмой классы. Регистрация на командные инженерные состязания уже открыта. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что победители олимпиад есть в школах во всех округах Московской области.