Школьники из Подмосковья смогут проверить знания на национальной технологической олимпиаде

Подмосковных школьников пригласили к участию в национальной технологической олимпиаде Junior.

Соревнования пройдут по шести сферам в области современных технологий. Участникам будут доступны бесплатные курсы и материалы для самостоятельной подготовки, сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Участниками олимпиады могут стать школьники с пятого по седьмой классы. Регистрация на командные инженерные состязания уже открыта. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что победители олимпиад есть в школах во всех округах Московской области.