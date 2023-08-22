Губернатор: школы во всех округах Подмосковья показывают высокие результаты

Школы во всех городских округах Подмосковья демонстрируют высокие результаты. Об этом в рамках педагогического форума сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Не случайно лучший директор года, учитель года, 100-бальники, 200-бальники, 300-бальники и победители олимпиад – они представлены не с каких-то трех, пяти или десяти муниципалитетов», - отметил он.

По словам Воробьева, подобные школы есть во всех муниципалитетах региона, и в этом заслуга учителей.

Губернатор также отметил важность обеспечения детей качественным образованием.

«Мы все хотим, чтобы наши дети были сильными, подготовленными, умели завязывать морской узел и знать любое другое направление», - сказал он.

Воробьев добавил, что большое значение в образовании имеет тема истории. Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что в школах страны с 1 сентября начнут изучать новый учебник истории.

«Тема истории всегда сложна, важна, и то, что, Владимир Ростиславович, вы стали основным, осмелюсь это сказать, автором нового учебника истории, – это очень серьезная ответственность», - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.