Школьники из Трудовых отрядов Главы нашли способ провести лето с пользой

Они занялись увлекательной работой по благоустройству, которая не только приносит удовольствие, но и позволяет поменять облик города в лучшую сторону.

На этой неделе молодежь приняла активное участие в уборке сразу нескольких территорий. Им удалось привести в порядок Первомайскую, Рабочую, Трудовую, Лесную, Парковую улицы. Также школьники приложили руку к облагораживанию улиц Победы, Мира, Мичурина, Николаева, 1-го Оранжерейного проезда и 8 Марта. Без внимания не остался сквер около Мемориала гвардейского миномета Катюша.

Тротуары и улицы теперь намного чище, а кусты стали выглядеть опрятнее. За все время ребята собрали свыше 14 кубических метров бытового мусора. А площадь убранной территории города составила почти 7 000 квадратных метров.

Также старшеклассники принимали активное участие в различных проектах для молодежи. К примеру, они сходили в Центр информации Машиностроительного завода и помогли провести детские мероприятия на празднике двора «Районы-Кварталы».

Школьники, состоящие в «Трудовых отрядах Главы», положительно отзываются о такой прекрасной возможности заработать денег и провести время с пользой как для себя, так и для жителей города.