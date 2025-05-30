Школьники округа Пушкинский продемонстрировали мастерство в шитье и кулинарии

«Ученики показали достойные результаты. Швеи продемонстрировали свои навыки в создании оригинальных изделий. Кондитеры приготовили конфеты, которые не только выглядели потрясающе, но и были вкуснейшими. Их умения в приготовлении кондитерских изделий были по достоинству оценены экзаменационной комиссией. Все участники успешно сдали экзамены и получили свидетельства о профессии. Это важный шаг к их будущей карьере, и мы уверены, что они добьются больших успехов», - рассказали специалисты Методического центра г.о. Пушкинский.