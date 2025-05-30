Школьники округа Пушкинский продемонстрировали мастерство в шитье и кулинарии
Фото: [Методический центр г.о. Пушкинский]
В округе Пушкинский завершились финальные испытания в рамках образовательного проекта «Старт в профессию». Ученики, успешно завершившие все этапы обучения, представили свои навыки на итоговой аттестации по трем востребованным направлениям: «Швея», «Кондитер» и «Повар».
«Ученики показали достойные результаты. Швеи продемонстрировали свои навыки в создании оригинальных изделий. Кондитеры приготовили конфеты, которые не только выглядели потрясающе, но и были вкуснейшими. Их умения в приготовлении кондитерских изделий были по достоинству оценены экзаменационной комиссией. Все участники успешно сдали экзамены и получили свидетельства о профессии. Это важный шаг к их будущей карьере, и мы уверены, что они добьются больших успехов», - рассказали специалисты Методического центра г.о. Пушкинский.
Благодаря муниципальному проекту «Старт в профессию» школьники получают возможность освоить востребованную специальность параллельно с получением школьного образования. Первая встреча с родителями, на которой был представлен проект, состоялась 9 октября 2024 года. В текущем 2024-2025 учебном году школьники округа Пушкинский старше 14 лет проходят обучение на базе ГАПОУ МО «МЦК - Техникум им. С. П. Королева» по специальностям: повар, швея, рабочий зеленого хозяйства, кондитер и оператор беспилотных летательных аппаратов. По завершении программы обучения участникам выдаются документы, подтверждающие квалификацию государственного образца.