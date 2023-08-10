Школьники Подмосковья могут поучаствовать во всероссийском соревновании по решению кейсов в сфере строительства

Подмосковные школьники могут принять участие в Школьной лиге Международного строительного чемпионата – всероссийском соревновании среди школьников по решению кейсов в сфере строительства.

Цель проекта – поддержка кадровой трансформации строительной отрасли, повышение ее имиджа в глазах молодежи, профориентация школьников в строительные специальности, создание преференций для школьников при поступлении в образовательные организации строительного профиля.

Соревнование проходит для учащихся 8-10 классов в решении кейсов по следующим номинациям: «Технологии в строительстве», «Эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов», «Строительство и окружающая среда», «Организация строительного производства».

Общая тематика кейса – строительство городов будущего России. Решения кейсов оценят эксперты в области промышленного и гражданского строительства.

Для участия необходимо сформировать команды из двух человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного строительного чемпионата. Разработать решение кейса можно до 31 августа включительно. Очный финал пройдет в Санкт-Петербурге в октябре.

Подробная информация о проекте представлена здесь.