Школьники Салехарда получили первосентябрьский «привет» от бойцов батальона «Кедр»

Вот и прошло три чудесных летних месяца, за которые дети смогли хорошенько отдохнуть. Впереди – не менее прекрасная школьная пора. Для кого-то в первый раз, а для кого-то – в последний. В любом случае, каждый салехардский ребенок заслужил первосентябрьское мотивационное обращение перед началом учебного года от ямальских бойцов батальона «Кедр».

Согласно сообщению городской администрации, папы, ушедшие служить на передовую, наставляют своих детей и просят беречь мам. А самое главное, конечно же, – это учеба! Еще важно оставаться сильными и никогда не сдаваться в трудные минуты.