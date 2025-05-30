Школьники Щелково получат возможность бесплатно отдохнуть в летних лагерях

В преддверии праздника, посвященного Дню защиты детей, глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и его команда провели совещание, посвященное текущим мерам поддержки детского населения и организации летнего отдыха.

«В этом году мы подготовили к сезону 16 лагерей с дневным пребыванием и 2 загородных оздоровительных учреждения по 4 смены в каждом», — рассказал Андрей Булгаков.

В лагерях «Юнармеец» и «Лесные поляны» каждая смена будет рассчитана на 320 детей.

Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания составляет 14 680 рублей, из которых родители оплачивают только 5500 рублей. Оставшаяся сумма будет покрыта из бюджета округа и области. Кроме того, 50 ребят смогут насладиться бесплатным отдыхом в дневных лагерях, а еще 288 – в загородных оздоровительных учреждениях.

Помимо лагерных программ, в Щелково предусмотрены и другие формы организации досуга для детей. С 5 июня по 6 июля, включая выходные дни, на базе школ № 19 и № 27 будет реализован проект «Умные каникулы», где примут участие свыше 2000 юных горожан. Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет Центр детского творчества «Навигатор» предложит возможности временного трудоустройства. Также будут функционировать детские площадки и программы, направленные на развитие и оздоровление, расположенные в 12 различных учреждениях дополнительного образования. В образовательных, культурных, спортивных и молодежных учреждениях будут проводиться мастер-классы по различным видам творчества, спортивные мероприятия и туристические походы.