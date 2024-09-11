Школьников Г.о Пушкинский приглашают на ярмарку образовательных организаций

В МБОУ г. Пушкино «Образовательный комплекс №9» состоится ярмарка, в ходе которой ученикам девятых и одиннадцатых классов помогут больше узнать об обучении в разных учреждениях и их специальностях. Мероприятие организовано в рамках муниципального проекта «Семь шагов к профессии».

Образовательный комплекс №9 откроет свои двери для старшеклассников и их родителей или законных представителей 14 сентября. Ярмарка станет отличной возможностью узнать о профессиях и обучении в определенных колледжах и вузах Москвы и Подмосковья. Ученикам помогут определиться, куда поступать, что сдавать и с чего начать подготовку. Широко раскроют темы олимпиад, преимуществ образовательных учреждений, а также проведут профориентационные мастер-классы. Посетителям расскажут про студенческую жизнь и ответят на все интересующие вопросы.

Учреждение, в котором развернут ярмарку, находится по адресу мкр-н Дзержинец, д.10а в Пушкино. Время проведения: с 10:00 до 14:00.